Женатый мужчина организовал фейковую свадьбу, чтобы угодить новой девушке

Житель Великобритании 3 года врал своей девушке о том, что они женаты, хотя на самом деле он состоял в браке с другой женщиной. Теперь правду узнали все, и жизнь мужчины разрушена.

Свадьба была идеальной, но с нюансом

Мужчина рассказал, что "не по-доброму" разошелся со своей женой, а потому просто ушел, изменив номер телефона и всю контактную информацию. То есть они остались законными супругами, хоть и вместе уже не жили.

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7 лет назад мужчина познакомился с девушкой-иностранкой во время учебы на магистратуре. Между ними быстро вспыхнула химия, и когда студентка решила остаться жить в Великобритании, пара съехалась. Однако семья девушки была очень традиционная, поэтому она начала настаивать на женитьбе. Сначала мужчина был категорически против узаконивания отношений, и в конце концов он понял, что очень влюблен и согласился на такой шаг.

Но был один нюанс – мужчина решил не контактировать со своей законной женой, чтобы развестись. Поскольку его новая невеста была иностранкой и не знала надлежащих юридических процедур, мужчина сказал, что сам со всем разберется, а она в то время занималась организацией свадьбы.

У нее были вопросы относительно того, почему ей никогда не нужно было ничего подписывать или предоставлять любую форму удостоверения личности. Я сказала, что это не нужно там, где мы живем. У нас была большая свадьба, и она была бы настоящим очарованием, если бы не тот факт, что я все это время потел и боялся, что кто-то узнает, что это все была хитрость,

– рассказал мужчина.

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Из-за ужасной лжи от мужчины все отказались

Этот обман мужчине удалось скрывать целых 3 года, пока настоящая жена обо всем не узнала. Она была очень разъярена и, несмотря на просьбы мужа ничего не говорить его обманутой партнерше, все сказала.

После этого жизнь мужчины разрушилась.

Моя теперь уже бывшая "жена" разозлилась на меня. Она обвинила меня в том, что я держу ее как любовницу, чтобы иметь двух жен. Я пытался сказать ей, что это неправда, но она этого не слушала. Она выбежала из дома и осталась с подругой,

– рассказал мужчина.

Худшим в этой ситуации было то, что у женщины-иностранки закончилась рабочая виза. Она ее не обновляла, ведь думала, что замужем за гражданином Великобритании и имеет визу. Теперь женщину могут депортировать с запретом въезда в страну до 5 лет. Семья женщины также возмущена и не хочет принимать ее обратно.

Об ужасной лжи партнера женщина рассказала всем его друзьям, родственникам и даже коллегам. Его уже уволили с работы, а отец отказывается общаться. Однако из сообщения мужчины можно сделать вывод, что его больше волнует то, что он не сможет самостоятельно платить аренду за дом, а не чувства его партнерши.