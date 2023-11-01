Пожилой мужчина уже 27 лет пытается развестись с женой: почему не получается

Военный врач из Индии пытается развестись со своей женой еще с 1996 года. За 27 лет дело дошло до Верховного суда, однако тот еще раз отклонил ходатайство о разводе пожилой пары.

Судьи заявили, что, несмотря на тенденцию разводов, институт брака играет важную роль в индийском обществе. Он регулируется не только законом, но и социальными нормами. Поэтому разрыв брака – "нежелательная форма".

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Муж не простил жене отказ в переезде с ним в другой город

Пара вышла замуж 10 марта 1963 года в индийском городе Амритсар. За время супружеской жизни у них родилось трое детей. Отношения влюбленных дали трещину в 1984 году, когда мужа отправили в Мандарс, а жена решила остаться со свекром и ребенком, а не ехать вместе с любимым.

Разрешить споры не удалось, и в 1996 году мужчина обратился в районный суд с просьбой расторгнуть брак. В иске он заявил, что жена была жестока к нему, покинула его, когда не приехала в Мандарс, а после этого не заботилась, когда у него были проблемы с сердцем.

По словам супруга, последней каплей в решении о разводе для него стала жалоба жены его руководству. Женщина якобы пыталась запятнать его профессиональную репутацию в военно-воздушных силах Индии.

В Верховном суде мужчина заявил, что не живет с супругой еще с 1996 года и хочет, наконец, официально расстаться.

82-летняя жена не хотела разводиться после почти 40 лет брака. В Верховном суде она заявила, что не хочет умирать с клеймом "разведенка". Она заверила, что пыталась выполнять свои супружеские обязанности и готова ухаживать за мужем. Кроме того, женщина не соглашалась с обвинениями в жестокости.



Женщина не хотела расставаться со своим мужем / Фото cottonbro studio, Pexels

Почему суд не развел супругов

Сначала судьи думали, что им удастся убедить пожилых супругов в том, чтобы уже в старости они смогли найти способ примириться. Однако мужчина на это не согласился, поэтому судьи были вынуждены вынести решение.

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У мужа не было доказательств того, что жена жестоко обращалась с ним. Потому суд не смог это учитывать.

Судьи заявили, что жена на протяжении всей жизни "поддерживала священные отношения" и заботилась о троих детях, в то же время муж относился к ним враждебно. Служители Фемиды отметили, что озабочены чувствами жены, которая не хочет на старости оставаться самой и готова заботиться о своем муже. Так что за 27 лет 89-летний мужчина так и не получил желанного развода.