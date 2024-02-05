Няня, повар, стилист и 200 тысяч фунтов в год: муж боготворит жену, чтобы она была дома

Яхдан Яда рассказал в тиктоке о том, как относится к своей жене, и теперь все женщины мечтают о таком мужчине. Яхдан готов на все, чтобы его жена могла просто наслаждаться своей жизнью.

"Моя работа – заботиться о ней"

В своем тиктоке Яхдан часто публикует видео, в которых рассказывает, как мужчины должны относиться к женщинам. Благодаря этому он получил немало поклонниц

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Яхдан считает, что жену подарил ему Бог, поэтому о ней нужно как можно лучше заботиться. Он платит любимой 200 тысяч фунтов стерлингов в год, чтобы она могла не ходить на работу. При этом у жены есть доступ ко всем банковским счетам мужа. "Мои деньги – это ее деньги, ее деньги – это ее деньги", – считает Яхдан.

При этом он оплачивает няню для их детей, повара и личного стилиста для жены. Так что его избранница может на полную отдаваться тому, чтобы быть любящей матерью и любимой женой.

Это моя работа. От низа ее ног до макушки, поддерживать ее, потому что она – дар от Бога. Своим отношением к ней я прославляю Бога и благодарю его,

– сказал Яхдан.

Он подчеркнул, что работой каждого мужчины должно быть содержание своей жены. По словам Яхдана, если его жена когда-то почувствует неуважение, то у нее будет достаточно денег, чтобы покинуть его и начать собственный бизнес. Он также отметил, что жена не обязана ничего делать для него взамен, но она может, если захочет.

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Видео Яхдана уже просмотрели более 2,7 миллиона пользователей. Люди оставляют множество положительных комментариев под ним: