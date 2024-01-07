Муж изменял жене с тещей, но это было даже не самое ужасное

Ласси Джейн из Индианы, США, поделилась шокирующей историей, случившейся с ней 14 лет назад. Вскоре после рождения дочери женщина узнала, что муж изменял ей с ее мамой.

После рождения дочери у Ласси были серьезные проблемы со здоровьем. Однако это не помешало ее матери и мужу.

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Мать рассказала об изменах зятя, но смолчала о самом важном

Моя мама жила с нами, она жила в подвале. Но через несколько месяцев она сняла дом, расположенный примерно в квартале от нас. Мой муж и она вместе ездили на машине на работу,

– рассказала Лассе.

Она заподозрила, что между мужем и матерью могли возникнуть определенные отношения и откровенно сказала любимому. После скандала тот переехал жить в дом тещи, а сама мать Ласси поехала жить к дочери.

"Пока она жила со мной, мы начали сближаться. Она рассказывала мне обо всех случаях, когда он изменял мне с разными женщинами. Она заставила меня пообещать, что я не скажу ему, что услышала это от нее", – сказала Ласси.

Сначала женщина встала на защиту родной матери, однако истории об изменах мужа так возмутили ее, что она решила приехать к нему и обо всем поговорить: "Я села в машину и поехала к нему. Я сказала: "Эй, моя мама сказала, что ты все это время мне изменял".

Но муж спросил у Ласси, почему ее мать не рассказала о том, что он делает с ней. Это стало ударом прямо в сердце молодой матери. Она немедленно уехала домой, чтобы спросить у матери, правда ли это. Когда старшая женщина об этом услышала, то моментально побелела от вины. Дочь выгнала ее из дома.

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Женщину предали все самые родные люди

Однако самым болезненным и худшим было даже не то, что два самых дорогих человека так жестоко поступили из Ласси. Хуже женщине стало, когда она узнала, что ее дедушка и бабушка, с которыми она была очень близка, знали о романе между ее матерью и зятем, но ничего не говорили.

В дальнейшем Ласе представала перед новыми трудностями – родная мать, предавшая ее, решила также отобрать у нее дом. Однако тяжелые жизненные испытания сделали Ласе сильнее. Она основала организацию, строящую небольшие дома для матерей-одиночек. Так женщина хочет помочь всем тем, кто оказался в такой же ситуации, как и она много лет назад.