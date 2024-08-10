Украинка потеряла 2 миллиона гривен из-за ухаживаний Джонсона

Украинка познакомилась в сети с британцем по имени Джонсон. Он заявил, что является военным и даже обещал прислать свои боевые награды. К сожалению, завершились онлайн-отношения крайне печально.

Почти неделю украинка и британец переписывались. Тогда женщина еще не подозревала, что придется обращаться к правоохранителям.

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Женщина потеряла 2 миллиона гривен

В конце концов, Джонсон заявил, что прислал новой знакомой ценные подарки. Речь идет о боевых наградах, медали и чемодан долларов США. Украинке оставалось только оплатить "доставку". Отправить деньги нужно было на 5 разных счетов. В конце концов, доверчивая украинка перечислила почти 2 миллиона гривен.

Доверчивую заявительницу не смутило, что средства нужно было отправить на 5 различных счетов украинских банков. В общем, она перебросила почти 2 миллиона гривен. Однако ни одного "подарка" так и не получила. Поэтому поняла, что военный по фамилии Джонсон, – мошенник, и пошла в полицию,

– рассказали правоохранители.

Правоохранители напоминают украинцам о праивла безопасности в сети. Не нужно отправлять деньги малознакомым людям. Кроме того, такая оплата за доставку "подарков" – довольно распространенная мошенническая схема. К сожалению, уже немало женщин пострадали от действий аферистов.