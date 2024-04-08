Две женщины из Ровно перечислили "любимым" мошенникам более полумиллиона гривен

Две женщины из Ривне стали жертвами "роматических мошенников". Те выманили у влюбленных украинок более 500 тысяч гривен.

Об инцидентах рассказали ровенские правоохранители. Замечают, что это – две разные истории. В то же время они имеют одинаковый печальный финал.

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Женщины должны были оплатить "доставку"

Первая история. В соцсети 38-летняя женщина из Ровно познакомилась с якобы иностранцем. Мужчина рассказал, что живет в Сирии. Украинка и "сириец" начали общаться. Постепенно между ними вспыхнул "виртуальный роман". Сириец решил проявить "щедрость". Он заявил, что отправил любимой в Украину подарок. В частности, деньги, одежду, украшения, косметику, сладости. В то же время было одно "но": женщина должна была оплатить доставку.

Сначала женщина перечислила 140 000 гривен. А потом ей звонили еще четыре раза. Это были то таможенники, то работники службы доставки. В общем женщина заплатила мошенникам почти 297 тысяч гривен.

Вторая история. В такую же ловушку попала 34-летняя женщина. В сети она познакомилась с "американцем". Он собрался прилететь в Украину, но перед этим выслал "подарок". Женщина тоже должна была оплатить "доставку", а в результате потеряла: