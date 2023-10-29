Молодожены сбежали из роскошной свадьбы в Италии, оставив огромный долг
Источник:Daily Star
Энцо Фабрици, владелец итальянского ресторана La Rotonda, поделился историей свадьбы, всколыхнувшей весь мир. Молодожены, устроившие грандиозную церемонию, бесследно исчезли.
Как оказалось впоследствии, молодожены покинули не только место проведения праздника, но и страну. При этом они не оплатили ресторан. Очевидно, это был хорошо спланированный план.
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Как прошла сказочная свадьба и сколько она стоила
По словам владельца ресторана Энцо Фабрици, пара выбрала для свадьбы идеальный сезон – завершение лета. Церемония прошла в роскошном заведении во Фрозиноне, что в 80 километрах от Рима.
После церемонии молодожены и их 80 гостей устроили пир в ресторане La Rotonda. Все вокруг: от красивого заката до бассейна у праздничного стола выглядело максимально романтично. Никто не мог догадаться, что случится дальше.
Церемония прошла в роскошном заведении во Фрозиноне / Фото Corriere Della Sera
После того как празднование завершилось, Энцо Фабрици обнаружил, что пара покинула заведение. А к утру их уже не было в Италии.
Фабрици рассказал, что молодожены оплатили только депозит в размере 3 300 евро (126 837 гривен). Однако полная стоимость свадьбы составила 8 800 евро (около 338 234 гривен). Договариваясь об оплате, было решено, что жених оплатит всю сумму на следующий день после застолья. Однако в конце концов, владелец понял, что остался в минусе на 5 500 евро (211 396 гривен).
Пару разыскивает полиция
Церемония прошла в роскошном заведении во Фрозиноне / Фото Corriere Della Sera
Известно, что молодоженами были 25-летняя немка и 40-летний итальянец. Считается, что они переехали в Германию. Их поисками занимается полиция.
Владелец ресторана также надеется найти молодоженов. Он заявил, что "не даст жениху покоя", пока тот не выплатит все средства. При этом мужчина и женщина игнорируют звонки и сообщения.