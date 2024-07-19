Городская опера Molière "разрывает" украинский тикток: правда ли, что реальный Мольер любил дочь

В течение последних 6 месяцев украинский тикток "разрывают" кадры из городской оперы Molière Дава Аттиа. Роли Мольера и его возлюбленной Арманды Бежар исполнили PETiTOM и Lou. Стоит заметить, что в свое время этот брак стал причиной громких слухов. Опровергать их пришлось самому королю.

Вся жизнь Мольера была неразрывно связана с очаровательными сестрами Бежар. Love 24 рассказывает, что известно об этой запутанной истории.

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История с Мадлен

Еще до знакомства с Мольером юная Мадлен Бежар возглавляла театральную труппу, в которую входили ее братья и сестры. Историки отмечают, что именно встреча с успешной и амбициозной красавицей вдохновила драматурга посвятить себя театру. Вместе с Мадлен они основали "Блестящий театр" L'Illustre Théâtre. Именно Мадлен руководила его финансами и выбирала, какие роли хочет играть.

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До сих пор можно спорить, связывало ли Мольера и Мадлен романтическое взаимодействие. Можем, предположить, что, учитывая биографию этих двух, химия между ними точно была. Однако злые языки распускали по Парижу слухи, что у Мольера и Мадлен родилась внебрачная дочь Арманда.

Скандальный брак с Армандой

Когда Мольеру исполняется 40, он женится на прекрасной Арманде Бежар – младшей сестре Мадлен. Или, по слухам, собственной дочерью. Хотя никакого реального подтверждения это не имело. В конце концов, слухи набирают таких масштабов, что терпение лопнуло у самого короля. Людовик XIV становится крестным отцом первенца Мольера и Арманды. К сожалению, мальчик Луи не доживает даже до года.

Биографы отмечают, что этот брак не был счастливым. Мольер ревновал, а младшая на 21 год Арманда изменяла. После рождения дочери Мольер и Арманда даже расходятся на длительное время. В то же время она продолжала исполнять главные роли в спектаклях мужа. Замечают, что, несмотря на все, Арманда была самой талантливой актрисой в окружении Мольера. После его смерти она хранила память о муже и жила театром.