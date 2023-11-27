"Не хочу слышать, как кто-то дышит": Линда Евангелиста призналась готова ли к отношениям
Источник:people.com
Канадская модель Линда Евангелиста призналась, что ее не интересуют свидания. И в ближайшее время она не собирается с кем-то знакомиться, больше того – начинать отношения.
Последний раз звезда имела отношения в 2016 году, когда делала операцию, которая изменила ее внешность. Детали – дальше.
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Отношения Линды
58-летняя модель откровенно рассказала о своей готовности к отношениям. Пока они совсем не интересуют звезду и она объяснила почему.
Я больше ни с кем не хочу спать. Я не хочу слышать, как кто-то дышит,
– сказала Линда в интервью The Sunday Times.
Линда поделилась, что в последний раз она встречалась и ходила на свидание в 2016 году. Тогда модель сделала операцию, которая кардинально изменила ее тело.
Ранее Евангелиста была в браке с руководителем модельного агентства Жеральдом Мари. Они поженились в 1987 году, когда женщине было всего 22 года, а мужчине – 37. Через 6 лет пара разорвала отношения.
Я была глупа,
– откровенно признавалась Линда.
А в документальном фильме "Супермодели" Линда рассказала: Мари совершал физическое насилие во время их брака. Ранее Жеральду были предъявлены обвинения в изнасиловании более десяти женщин, в том числе несовершеннолетней.
Тогда Евангелиста не решилась рассказать о насилии, потому что боялась. Она призналась, что потратила все свои деньги, которые заработала моделью, во время развода.
В сентябре модель рассказала, что за последние 5 лет она дважды пережила операции, чтобы преодолеть рак груди. Болезнь обнаружили во время планового осмотра у маммолога. Из предложенных методов лечения Линда выбрала самый радикальный – полное удаление молочных желез. В 2022 году произошел рецидив.
"Мне не хочется выглядеть хорошо, мне нужно избавиться от болезни. Я не буду умирать от рака", – заявила она врачам и заверила, что не учитывает свою внешность.
После лечения болезнь удалось преодолеть. И она счастлива, что может ценить свою жизнь.