Это было волшебное лето, – Гвинет Пэтлроу впервые за 30 лет рассекретила роман с Мэттью Перри

Известная американская актриса Гвинет Петлроу впервые рассказала о своем романе с Мэттью Перри в начале 90-х годов. Звезда держала его в секрете целых 30 лет, а после внезапной смерти актера решила рассказать, что их связывало.

Молодые актеры целовались в поле

В последние дни коллеги по цеху вспоминают Мэттью и делятся общими моментами. Гвитен опубликовала фото молодого актера и посвятила ему свой пост.

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Звезда рассказала, что познакомилась с Перри в 1993 году на театральном фестивале в Вильямстауне в штате Массачусетс. Гвинет и Мэттью провели там большую часть лета, играя пьесы.

Он был такой забавный, такой милый и с ним было очень весело. Мы ездили купаться в ручьях, пили пиво в баре местного колледжа, целовались в поле с высокой травой. Это было волшебное лето. Он снялся в пилоте "Друзей", но тот еще не вышел в эфир. Он нервничал в надежде, что его большой прорыв не за горами. Так и случилось,

– написала Гвинет Пэтлроу.

Впоследствии жизнь раскинула Гвинет и Мэттью, однако актриса призналась, что всегда была рада видеть бывшего бойфренда.

"Сегодня мне очень грустно, как и многим из нас. Я надеюсь, что Мэттью наконец-то обрел покой", – добавила Петлроу.

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Перри не успел жениться

Мэттью Перри никогда не состоял в браке, а его самые длинные отношения были с актрисой Лиззи Каплан и длились 6 лет. За свою жизнь актер находился в романтических отношениях со многими голливудскими знаменитостями: Джулией Роббертс, Ясмин Блит, Нив Кэмпбелл, Лорен Грэм и Мэйв Квинлен.

В 2020 году он даже сделал предложение Молли Гурвиц, с которой встречался 3 года. Однако свадьба так и не состоялась – через полгода после помолвки пара разошлась.