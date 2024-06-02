(Не) счастливые браки и слухи о романе с Кеннеди: в кого на самом деле влюблялась Мэрилин Монро

Без сомнения, Мэрилин Монро – одна из самых загадочных личностей ХХ века. Каждая ее роль стала культовой, а образ фантастически прекрасной актрисы максимально узнаваем в разных уголках мира. Влюбляться в Мэрилин продолжают даже после того, как она покинула этот мир.

Увидеть Мэрилин хотя бы краем глаза было мечтой миллионов мужчин. Кавалеры так часто рассказывали о своих якобы отношениях с актрисой, что если бы хотя бы 10% этого было бы правдой, за романтическими приключениями Мэрилин не успела бы сняться ни в одной ленте. Love 24 рассказывает, что на самом деле известно о личной жизни прекрасной Мэрилин.

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В кого влюблялась Мэрилин Монро

Впервые Мэрилин (тогда еще Норма Джин) вышла замуж в 16 лет. Ее избранником стал одноклассник Джеймс Догерти. Биографы отмечают, что в нем Мэрилин видела отцовскую фигуру. Любимого она называла "папой". Этот брак продлился всего 4 года.



Впоследствии Мэрилин назовет отношения с Джеймсом "пресными". А он будет винить в разводе себя. Спустя годы после смерти Мэрилин Джеймс скажет журналистам: "если бы я не ушел в торговый флот во время Второй мировой войны, она все еще была бы миссис Догерти сегодня".

То, что дальше Мэрилин состояла в отношениях с Чарли Чаплином-младшим (сыном того самого Чарли Чаплина) до сих пор не подтвердили и не опровергли. В то же время слухи об их якобы романе ходили десятилетиями. Существуют слухи, что их подогревал сам Чарли. Возможно, ему очень хотелось, чтобы люди думали, что он встречался с Мэрилин. Или между ними действительно была любовь, о которой Чарли хотел рассказать всему миру.

Со своим вторым мужем – американским баскетболистом Джо Ди Маджо – Мэрилин познакомилась во время свидания вслепую. Тогда ей было 26 лет. Трудно сказать, было ли это любовью с первого взгляда. В то же время симпатия между будущими мужем и женой, очевидно, появилась сразу. Хотя и трудно понять, ли Джо в полной мере оценил уникальную личность Мэрилин. Он вспоминал лишь, что встретил тогда "красивую блондинку-танцовщицу", которая могла бы стать преданной мамой и домохозяйкой.

Свадьба состоялась в январе 1954 года. Джо и Мэрилин выбрали для себя камерную церемонию в Сан-Франциско. Брак длился всего 9 месяцев. Биографы отмечают, что Джо не смог пережить популярности Мэрилин.

Своего третьего мужа Артура Миллера Мэрилин называла любовью с первого взгляда. Пара тайно встречалась, а красивая свадьба состоялась в 1956 году. Мэрилин признавалась, что, видимо, впервые влюбилась. Она замечала, что Артур – очень близок ей по душе: серьезный мужчина с фантастическим чувством юмора. К сожалению, этот брак также не стал хеппи эндом. После 5 лет брака Артур и Мэрилин развелись.

Также у Мэрилин был короткий роман с Фрэнком Синатрой. Они разошлись друзьями и поддерживали связь до ее смерти.

Мэрилин приписывали роман с Джоном Кеннеди

Самой скандальной страницей личной жизни Мэрилин были слухи о ее отношениях с Джоном Кеннеди, который казался идеальной парой с Жаклин Кеннеди. Истории об их якобы связи приумножились после того, как на дне рождения Кеннеди Мэрилин исполнила Happy Birthday to you.