Мировые звезды, которые женились не менее 5 раз

Мир шоубизнеса всегда был ареной для самых громких романов и флирта, но также местом, где браки распадаются как карточный дом. В таком водовороте событий, где мировые знаменитости живут, как под лупой, верность одному человеку на протяжении всей жизни часто является большим вызовом.

Однако вопреки всем трудностям личной жизни эти выдающиеся личности не теряют веру в романтические отношения. В материале от 24 Канала вы узнаете о трех самых известных лицах, вступающих в брак не менее пяти раз.

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Джеймс Кэмерон

Кэмерон женился пять раз. Сейчас ему 69 лет, и он признает, что у него есть типаж женщин, четко прослеживающийся в героинях его фильмов. Невозможно отделить фильмографию Кэмерона от его личной жизни.

Его первой женой была Шэрон Уильямс, официантка, на которой он женился в 1978 году. Они развелись в 1984 году, и в том же году он снял фильм "Терминатор".

Он познакомился со своей второй женой при создании своего первого хита. Кэмерон женился на Гейл Энн Херд, продюсер и соавтор сценария "Терминатора", в 1985 году. Херд помогала с производством двух его последующих фильмов, прежде чем они развелись в 1989 году. В том же году Кэмерон снова влюбился, на этот раз в коллегу-режиссера Кэтрин Бигелоу. Они были вместе всего два года.

1991 стал решающим для режиссера – в это время вышел его фильм "Терминатор 2: Судный день", где он познакомился со своей будущей женой – актрисой Линдой Хэмилтон. Впервые они встретились по окончании съемок фильма, и в 1993 году у них родилась дочь. В их отношениях было много трудностей, поэтому в 1997 году они разошлись.

Позже Кэмерон имел роман с Сюзи Эмис, исполнявшая роль внучки Роуз (Кейт Уинслет) в "Титанике" Она отправила его обратно в Хэмилтон, на которой он потом женился. Это длилось всего восемь месяцев; впоследствии Кэмерон вернулся к Эмису в 2000 году. Они все еще вместе, у них есть сын и две дочери.

Джеймс Кэмерон из Сюзи Эмис / Nicki Swift

Элизабет Тейлор

Хотя талант и красота Элизабет Тейлор пленили миллионы зрителей на киноэкране, сама ее личная жизнь сделала ее голливудской звездой, как ничто другое. Элизабет была известна тем, что мгновенно влюбилась в 18 лет, и за свою жизнь она была замужем восемь раз за семью мужчинами.

Элизабет вышла замуж сразу после 18-летия. Молодая невеста стала женой наследника гостиничной империи Hilton Конрада Николсона. Однако уже несколько недель после свадьбы Элизабет осознала, что совершила огромную ошибку.

В 1952 году она вышла замуж за британского актера Майкла Уилдинга, который был на 20 лет старше ее. Именно с Майклом она родила двух сыновей: Майкла в 1953 году и Кристофера в 1955 году. Однако разные взгляды и конфликты привели к разводу в 1957 году, после пяти лет совместной жизни.

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В том же году она заключила свой третий брак в Мексике, женившись на продюсере театра и кино Майклом Тоддом. Вместе они родили дочь, которую Элизабет назвала в свою честь. Но спустя год произошла трагедия – Майкл погиб в авиакатастрофе.

Несмотря на тяжелую потерю Майкла, через шесть месяцев Элизабет снова обрела любовь. Им стал певец Эдди Фишер, который был одним из лучших друзей покойного мужа. Они развелись в 1964 году, а Элизабет позже рассказала, что вышла замуж только из-за своего горя.

Еще будучи замужем за Эдди, Элизабет встретила "любовь всей своей жизни" Ричарда Бертона. Пара, игравшая вместе в фильме "Клеопатра" в 1963 году, начала роман во время съемок в Италии. Ричард, валлийский актер, тогда тоже был женат и оставил жену, чтобы быть с Элизабет.

Впервые они развелись в 1974 году, но в следующем году они помирились и решили снова жениться в Ботсване. К сожалению, этот второй брак длился менее года.

После окончательного развода с Ричардом, Элизабет вышла замуж за сенатора-республиканца Джона Уорнера в 1976 году. Они прожили вместе шесть лет, прежде чем развестись в 1982 году.

После почти десяти лет одиночества актриса в последний раз вышла замуж в 1991 году в возрасте 59 лет. Она сказала "да" строителю Ларри Фортенски, с которым познакомилась во время своего пребывания в реабилитационном центре по причине алкогольной зависимости. Брак продолжался до октября 1996 года. Однако они оставались близкими друзьями до конца жизни Элизабет.

За последние два десятилетия своей жизни она дважды болела пневмонией, перенесла операцию по изменению тазобедренного сустава, ей удалила доброкачественную опухоль головного мозга и она лечилась от рака кожи.

В 2004 году ему диагностировали сердечную недостаточность. 23 марта 2011 года, после продолжительной борьбы с болезнью, она скончалась в возрасте 79 лет в Медицинском центре Сидарс-Синай в Лос-Анджелесе.

Элизабет Тейлор с мужем / History Daily

Мартин Скорсезе

Мартин Скорсезе, признанный критиками режиссер, оказался настоящим безнадежным романтиком, вступающим в брак пять раз!

Мартин Скорсезе впервые женился на своей любимой Ларейн Бреннан в 1965 году, и этот союз подарил им первую дочь, Кэтрин. Однако несколько лет спустя они развелись в 1971 году.

После этого, в 1976 году, Мартин взял в жены журналистку Джулию Кэмерон. От нее у него появилась вторая дочь, Доменика, но, к сожалению, этот брак длился всего один год. Джулия писала для изданий Washington Post и Rolling Stone.

В 1979 году известный режиссер "Острова проклятых" женился на Изабелла Росселлина, дочерью Ингрида Бергмана и Мартина Роберта Росселлини, который также был известным режиссером. Изабелла стала успешной моделью, кинорежиссером и актрисой, номинированной на Золотой глобус в 1996 году. Этот брак длился несколько дольше предыдущего, но также завершился разводом через три года. Позже Изабелла развивала отношения с другим выдающимся режиссером, Дэвидом Линчем.

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Четвертый брак режиссера "Волка с Уолл-стрит" был заключен в 1985 году с Барбарой Де Финой, голливудской кинопродюсершей, работавшей над множеством его фильмов, таких как "Славные ребята" и "Казино". Она даже производила печально известный клип Майкла Джексона "Bad" вместе с Квинси Джонсом! Мартин и Барбара развелись после 6 лет совместной жизни.

Последним и пятым уже браком стал союз с писательницей Хелен Моррис в 1999 году, после встречи на съемках его фильма "Кундун". У них был очень теплый брак, и они вместе воспитали дочь Франческу, снимавшуюся в фильмах Мартина "Отступники" и "Авиатор".

Мартин Скорсезе и Хелен Моррис / Female First