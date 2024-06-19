"Я сразу поняла, что это – навсегда": щемящая история любви Мирославы и Георгия Гонгадзе

Георгий и Мирослава Гонгадзе прожили в браке 5 лет: с 1995 до 2000 года. Их счастье оборвала трагедия. Георгия похитили и убили. А Мирослава начала борьбу за правду и наказание виновных в страшном преступлении.

История Мирославы и Георгия – о любви, которая сильнее смерти. Уже более 20 лет Мирослава ведет борьбу с тьмой и пытается наказать тех, кто забрал у нее Георгия. В день рождения этой фантастически сильной женщины Love 24 рассказывает ее историю любви.

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Мирослава признавалась, что влюбилась с первого взгляда. Будущих супругов свела мечта Георгия открыть во Львове центр грузинской культуры. Мирослава в то время работала в молодежном отделе Львовской государственной обладминистрации. Поэтому Георгий пришел к ней по делу, а нашел свое счастье.

В первый момент Мирослава обратила внимание на внешность Георгия. Она заметила, что у него – "лицо идеальной формы".

Я его увидела и сразу поняла, что это моя судьба, что это навсегда. Кстати, при жизни я ему этого так и не сказала,

– поделилась Мирослава.

Она заметила: Георгий был человеком-фейерверком. Он постоянно фонтанировал идеи, большинство из которых – неосуществимые. Поэтому Мирослава фильтровала их и помогала реализовать то, что было реальным.

Георгий мечтал писать. Однако в то время еще не владел украинским безупречно, поэтому Мирослава стала его редактором. Она поддерживала мужа и сделала значительный вклад в развитие его карьеры.

В 1995 году Мирослава и Георгий поженились. Медовый месяц молодожены провели в Карпатах. В 1997 году у них родились дочери-близняшки Нана и Соломия. К сожалению, увидеть их взрослыми Георгий не успел.



Счастливая семья на отдыхе / Фото из сети

Георгий просил семью поехать

Мечтой и целью Георгия была изменить Украину к лучшему. Против его честности и готовности до последнего бороться за правду не действовали, ни подкупы, ни угрозы. Георгий был готов отдать жизнь за Украину. Мирослава рассказывала, что он не боялся смерти. Однако волновался за жену и дочерей.



Георгий с дочерьми / Фото со страницы Мирославы Гонгадзе

Однажды Георгий вернулся домой и сказал, что им рекомендуют поехать на некоторое время, потому что есть большая опасность. В конце концов, дочерей отправили на лето к дедушке и бабушке. Тем временем Георгий и Мирослава остались в Киеве.

Ситуация становилась уже более угрожающей. Мирослава плакала и просила Георгия изменить свою риторику. В то же время он шел до конца.

"В морге я увидела то, что осталось от моей любви"

В последний год жизни Георгий как будто что-то чувствовал. Он нуждался в поддержке Мирославы. Накануне нового года (2000) в телефонном разговоре попросил сказать, что она его любит.

Несмотря на напряженный рабочий график, Георгий старался как можно больше времени провести с женой и дочерьми. Он сказал Мирославе, что она – ответственна за Нану и Соломию.

В сентябре 2000 года Георгий исчез. Сначала Мирослава думала, что его похитили и силой где-то удерживают. Она пыталась придать делу максимальную огласку, надеясь, что этим обезопасит любимого. Однако в ноябре того же года нашли обезглавленное тело.

"Через два месяца в местном морге я увидела то, что осталось от моей любви. Идентифицировать его было невозможно. Прокурор хотел, чтобы я сказала, что не могу идентифицировать тело. – Нет тела, нет преступления. Я пыталась сказать правду и написала в протоколе: "Это тело с большой вероятностью принадлежит моему мужу Георгию Гонгадзе", – рассказала Мирослава.

Похоронив любимого, она продолжила его борьбу. Мирослава больше не вышла замуж. Свою жизнь она посвятила воспитанию дочерей и журналистской и общественно-политической деятельности.

Потому что настоящая любовь не заканчивается со смертью любимого человека. Она продолжается вечно.