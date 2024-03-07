Ты солнце и луна в жизни, – Мила Йовович растрогала сеть нежным признанием мужу

Американская актриса украинского происхождения Мила Йовович и кинорежиссер Пол Уильям Скотт Андерсон женаты уже 15 лет. Супруги невероятно счастливы вместе и не стесняются говорить о своих чувствах на публику.

По случаю 59-летия мужа 48-летняя актриса посвятила любимому пост в инстаграме. Она выложила черно-белое селфи с ним и написала нежное признание в любви.

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С днем рождения, мой замечательный муж! Пол, ты солнце и луна во всей нашей жизни. Ты – земля, которая сохраняет нас в безопасности. Ты – звезды, которые не дают нам зажигаться от удивления от того, какой невероятный человек в нашей жизни, который дарит нам столько любви. Я очень тебя люблю. Ты для меня – все,

– написала Мила.

Она добавила, что их детям очень повезло с таким отцом. Заметим, что актриса и кинорежиссер воспитывают трех дочерей. Самая старшая – Эвер – очень похожа на маму. Она уже снимается в кино и сотрудничает с модными брендами.

История любви Милы Йовович и Пола Уильяма Скотт Андерсона

Пол Уильям Скотт Андерсон – уже третий муж Милы Йовович. В начале 90-х актриса была замужем за коллегой по цеху Шоном Эндрюсом, но этот союз не продержался и год. В 1997 году Мила вышла замуж за французского кинорежиссера и сценариста Люка Бессона. Правда, этот брак также продлился не долго – 2 года.

Будущие супруги познакомились еще в 2000 году. Как впоследствии рассказывал Пол, при первой встрече он понял, что Мила – самая красивая женщина в мире. Сначала между актрисой и режиссером возникли дружеские чувства, которые постепенно переросли в романтические.

В 2007 году Мила родила Полу дочь, а впоследствии – еще двух. Актриса считает, что у нее очень хороший муж и называет его лучшим отцом для их детей.