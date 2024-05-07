Беременность без оргазма и душ вместо презерватива: 6 мифов о сексе

Тема секса часто остается табуированной в обществе из-за чего возникает множество мифов. Отсутствие сексуального образования и вообще нежелание обсуждать секс провоцируют много ложных представлений на эту тему.

Врачи собрали самые распространенные мифы о сексе и опровергли их. Поэтому, возможно, сейчас некоторые ваши мысли изменятся.

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Мифы о сексе

Без оргазма не будет секса

Это утверждение – ничто более как миф. Оргазм связан с клитором, а зачатие ребенка – со слиянием клеток. Женщина может забеременеть даже, если во время полового акта не испытает оргазма.

У нас и так плохая ситуация с рождаемостью, еще это – то вообще была бы катастрофа, к сожалению. Поэтому, женщины, не забывайте о наслаждении,

– отметили медики.

Во время менструации не забеременеешь

Да, забеременеть во время менструации – сложнее. Однако это вполне возможно. Поэтому если между вами вспыхнула страсть и вы хотите заняться любовью немедленно, обязательно помните о защите.

Душ станет помехой беременности

Струя воды не вымоет из влагалища сперму. Наоборот, вы можете спровоцировать воспалительные заболевания или баквагиноз.



Вода – не контрацепция / Фото Andrea Piacquadio, Pexels

Секс провоцирует инфаркт

Секс является физической активностью, поэтому провоцировать инфаркт он не может. Наоборот, любая физическая активность укрепляет сердечно-сосудистую систему, что по сути является профилактикой инфаркта.

Секс в воде предотвращает беременность

Вода не мешает сперматозоидам продвигаться по влагалищу и не убивает их. Поэтому заниматься любовью в воде и думать, что вы защищены от нежелательной беременности – неправильно. В этом вопросе поможет лишь правильно подобранный метод контрацепции.

Поэтому советуем больше узнавать о сексе, чтобы не жить с ложными представлениями о нем.