В белом платье и наручниках: в Мексике свадьба завершилась для невесты в тюрьме

Свадьба влюбленной пары из Мексики завершилась еще даже не начавшись. На празднование приехали правоохранители и арестовали невесту Нэнси.

Нэнси и его любимого Клементе обвинили в схеме с вымогательства. Молодожены даже не успели обменяться свадебными обетами, как на празднование пришли непрошенные гости – полицейские.

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Куда делся жених

По словам правоохранителей, пара входила в группу лиц, обвиняемых в вымогательствах у торговцев курятиной в Толуке, неподалеку от Мехико. Более того, эта опасная парочка якобы даже похитила 4 работников птицефабрики. Одного из восьми арестованных подозреваемых обвинили в "управлении грузовиком типа Explorer" для перевозки похищенных жертв.

Это еще не все. Молодоженов связывают с наркокартелем La Familia Michoacana. Недавно этот картель был обвинен в нападении беспилотником в южном штате Герреро. В результате погибли по меньшей мере шесть человек.

Так что Нэнси сразу в свадебном платье повезли в отделение. Ее жених успел убежать и его не задержали. Сейчас правоохранители разыскивают любимого Нэнси.

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