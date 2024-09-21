Невеста протестовала: мать организовала помолвку для другой дочери на свадьбе и опозорилась

Невеста была в отчаянии, когда мать решила организовать помолвку для другой дочери на ее свадьбе. Она просила не делать этого, но родители оплачивали свадьбу, поэтому устанавливали собственные правила. Но все пошло не совсем так, как планировала мать невесты, и в конце концов она просто опозорилась.

Мама просила невесту отдать букет сестре

Невеста была просто в отчаянии, поэтому решила поделиться этой историей на Reddit. Она рассказала, что всю жизнь испытывала недостаток родительской любви, потому что те уделяли все внимание ее сестре Хлое.

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Свадьба была запланирована на субботу, а в понедельник мать сказала невесте, что хочет, чтобы она не бросала свадебный букет, а вручила его Хлое, потому что ее парень планирует предложение. Невеста отказалась и попросила не планировать никаких помолвок на ее празднике. Девушка не хотела, чтобы какое-то другое событие омрачило ее особенный день.

Моя мама разозлилась и сказала, что я неблагодарна, потому что они с отцом платят за свадьбу. В конце концов, она сказала, что парень все равно сделает предложение на моей свадьбе. Теперь я не могу перестать плакать,

– сказала невеста.

Девушка была в отчаянии и всю неделю не разговаривала с родными. Любимый всячески пытался ее поддержать, поэтому в конце концов невеста решила отпустить эту ситуацию и просто радоваться тому, что она выходит замуж за лучшего в мире мужчину.

Самая провальная помолвка

В день свадьбы все пошло не так, как планировала мать невесты. Она выступила с речью, а потом попросила парня своей другой дочери присоединиться к ней. Когда он сделал предложение Хлои, то только 2 или 3 гостей зааплодировали. Остальные смотрели на них с отвращением, ведь считали их поступок неуместным.

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К концу вечера Хлоя, ее будущий муж и мама невесты были нахмурены, потому что никто их не поздравлял.

Моя сестра выглядела как девушка-мем. Позже мама прислала мне смс с вопросом, саботировала ли я это. Это не моя проблема, что они не понимают, что то, что они сделали, на самом деле вызвало неприятие нормальными людьми,

– сказала невеста.

Неуместное предложение руки и сердца не испортило свадьбу. Молодожены провели невероятный день. После неловкой помолвки сестры, остаток вечера был замечательным.