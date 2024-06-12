Нежно, с 13 лет, – Маша Ефросинина растрогала признанием о любви своих родителей

Анонсируя подкаст с новым героем шоу "Холостяк" Александром "Тереном" Будько, Маша Ефросинина рассказала о любви своих родителей. Трогательное признание растрогало пользователей сети.

На этот раз темой подкаста был извечный вопрос: что такое любовь? Поэтому Маша поделилась несколькими историями, которые услышала на собственном пути.

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В частности, говорилось о грузинской подруге, которая любит горячо: если ссориться, то громко, с битьем посуды, если мириться, то страстно, с громким сексом. Эту любовь Маша назвала "танцем с кинжалами". А также – об украинской подруге. Ее любовь – сакральная, тихая и преданная.

Маша рассказала о любви своей мамы

Также Маша поделилась историей любви своих родителей. В частности, рассказала, каким было и есть это чувство для ее мамы.

Моя невероятная мама любила моего папу со своих тринадцати лет: нежно, глубоко и умея взращивать свои чувства вместе с личной эволюцией. Помню, как я уже была студенткой, но все равно заставала, как родители целовались по углам,

– написала Маша.

Она добавила, что всегда было мило и щемяще видеть, как мама смотрит на папу. А когда его не стало, ей пришлось учиться жить заново. Любовь была центром всей жизни.