Марио Касасу – 38 лет: кому принадлежит сердце горячего испанца

Об испанском красавце Марио Касасе мир узнал благодаря фильму "Три метра над уровнем неба", где актер сыграл роль брутального Аче. Со времени выхода фильма прошло 14 лет, а сегодня, 12 июня, Касас празднует свой 38-й день рождения. Нашел ли сердцеед настоящую любовь – читайте далее.

Марио Касас влюбил в себя миллионы поклонниц по всему миру. Перед харизматичной улыбкой актера не смогли устоять и многие его коллеги по цеху. О личной жизни испанского актера рассказывает Love24.

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Экранная страсть переросла в настоящую

Касас и испанская актриса Мария Вальверде снимались в горячих сценах в фильме "Три метра над уровнем неба". Впоследствии стало известно, что чувства, которые актеры демонстрировали перед камерами, являются настоящими. Влюбленные сначала скрывали свой роман, но страсть оказалась сильнее, поэтому они начали везде появляться вместе. Папарацци часто ловили на камеру их объятия или поцелуи, а поклонники просто сходили с ума от того, что любимая экранная пара оказалась настоящей.

Марио и Мария много времени проводили вместе, а на праздники ездили к семье актера. Касас очень дорожит родными, поэтому сразу представил им свою возлюбленную.



Чувства между Марио и Марией были настоящими / Кадр из фильма "Три метра над уровнем неба"

Отношения актеров длились около 5 лет, но в конце концов их дороги разошлись. Причиной стала работа – обе звезды дорожили своими карьерами, а напряженный график не позволял им часто видеться.

Однако испанская пресса писала и о другой причине. Мол, Касас закрутил роман с другой девушкой еще находясь в отношениях с Вальверде. Мария тяжело переживала этот разрыв, но, к счастью, дальше ее ждала счастливая история любви – в 2017 году актриса вышла замуж.

Романы Касаса с коллегами

Новой любовью сердцееда стала актриса украинско-эфиопского происхождения, которая родилась в Киеве, Берта Васкес. Актеры познакомились на съемках фильма "Пальмы в снегу" и между ними быстро возникла химия. Роман этой пары длился около 2 лет, а потом Касас снова влюбился в коллегу.

Сердце актера покорила Бланка Суарес, в которую герой Касаса был влюблен в сериале "Ковчег". Их отношения длились 2 года, но в конце также завершились разрывом. Бланка и Марио остались хорошими друзьями и на публику всегда хорошо друг о друге отзываются. Актер даже называл бывшую "иконой из икон".

Похоже, что Касас легко влюбляется, ведь после Бланки Суарес у него были романы с другими коллегами – Деборой Франсуа, Аурой Гарридо, а также моделью Дезире Кордеро и другими.

В одном из интервью актер рассказал, что до 38 лет хочет иметь 2 детей. Похоже, что пока эту мечту Касасу не удалось реализовать. Находится ли сейчас испанский красавец в отношениях – неизвестно, ведь ему часто приписывают новые романы.