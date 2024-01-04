Во время магнитных бурь 3 знакам зодиака повезет в любви
Ожидается, что в конце января сила геомагнитных штормов составит 4 балла – средний уровень. Звезды прочат, что в эти дни части людей повезет в любви.
Стрелец, Рыбы и Скорпион. Именно этим знакам зодиака повезет в любви во время магнитных бурь, пишет 24 Канал.
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Стрелец
Вы можете встретить прямо-таки идеального партнера или партнершу. Вместе будет легко и комфортно. Чувства будут сильными и взаимными.
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Рыбы
Вас ждет романтическое свидание. Все будет именно так, как мечтали. Будьте собой и доверьтесь собственному сердцу.
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Скорпион
Периоды магнитных бурь будут для вас счастливым. Встретите человека, который изменит жизнь к лучшему. Кстати, это может быть любовь с первого взгляда.
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