На улице жарко и в книге – тоже: 5 романов о любви , которые ускорят сердцебиение

Идеальный способ провести время в конце мая – спрятаться в тени с книгой и фруктовым лимонадом. Главное – найти свой роман. Чтобы жарко было не только на улице , но и на страницах.

Украинские несокрушимые издательства продолжают работать, чтобы книголюбы получили любимые истории. Читайте подборку лучших романов о любви, переведенных на украинский, от Love 24.

Обратите внимание 3 знака зодиака, которые влюбятся уже этим летом: есть ли среди них вы

"Бриджертоны"

Сейчас в издательстве Vivat уже вышли первые две части серии авторства Джулии Куинн о семье Бриджертонов: "Герцог и я" (в центре внимания – Дафна и Саймон) и "Виконт, который меня любил" (об Энтони и Кейт). Третья книга – "Предложение джентльмена" (на этот раз любовь жизни встретит Бенедикт) готовится к печати. На страницах романов можно еще раз с наслаждением понаблюдать, как братья и сестры Бриджертоны влюбляются, борются за свое счастье и, в конце концов, получают свои счастливые финалы.



Начинается история Бриджертонов романом "Герцог и я" / Фото с сайта Vivat

"Прикосновение тьмы"

Роман Скарлетт Сент-Клер "Прикосновение тьмы" вышел в издательстве BookChef. Читателей ждет старая, как мир, история из греческой мифологии: о Гадесе – боге мертвых. Вот только в ХХІ веке он владеет элитным ночным клубом. Тем временем его возлюбленная Персефона, благодаря чарам своей матери, живет в мире смертных и мечтает работать журналисткой. Однако судьба окажется хитрее и, конце концов, сведет экс и одновременно будущих влюбленных.



Гадес и Персефона снова встретятся / Фото с сайта BookChef

"Тысяча ударов сердца"

Романтическая история от Киры Касс "Тысяча ударов сердца" в королевском сеттинге вышла в "Клубе Семейного Досуга". В центре сюжета – принцесса Анника, которая должна выйти замуж по расчету – ради политической выгоды. Между тем Леннокс готов на все, чтобы вернуть украденный трон. Когда две противоположности встречаются, они с удивлением открывают в себе много общего. Однако впереди – смертельная опасность, а они – двое врагов.



Королевская история о смертельном противостоянии / Фото с сайта Клуба Семейного Досуга

"Люди, которых мы встречаем в отпуске"

Роман с максимально летним вайбом "Люди, которых мы встречаем в отпуске" вышел в свет в издательстве ARTBOOKS. Главные герои Поппи и Алекс вообще не имеют ничего общего. В то же время есть то, что беспрекословно объединяет их: отпуск. Поппи и Алекс ежегодно проводят неделю вместе. В то же время однажды все идет наперекосяк, и они ссорятся. Теперь Поппи должна взять дело в свои руки и устроить примирительный отпуск, чтобы снова почувствовать себя по-настоящему счастливой.

Историю Поппи и Алекса стоит взять с собой в отпуск / Фото с сайта ARTBOOKS

"Анатомия: история любви"

Готическая история Даны Шварц "Анатомия: история любви" вышла в издательстве "Жорж". Она прекрасно подойдет для тех, кто любит темную романтику. Книга телепортирует читателей в прошлое, когда женщинам запрещали идти за своими мечтами. Гейзел должна стать женой виконта, однако хочет быть хирургом. Тем временем Джек – похититель мертвых тел. Эти двое еще не знают, какой путь им придется пройти. Возможно, даже вместе.



История любви для поклонников мрачной атмосферы / Фото с сайта ARTBOOKS