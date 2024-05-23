Українські незламні видавництва продовжують працювати, щоб книголюби отримали улюблені історії. Читайте добірку найкращих романів про кохання, перекладених українською, від Love 24.

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"Бріджертони"

Наразі у видавництві Vivat вже вийшли перші дві частини серії авторства Джулії Куїнн про родину Бріджертонів: "Герцог і я" (в центрі уваги – Дафна і Саймон) та "Віконт, який мене кохав" (про Ентоні й Кейт). Третя книга – "Пропозиція джентльмена" (цього разу кохання життя зустріне Бенедикт) готується до друку. На сторінках романів можна ще раз з насолодою поспостерігати, як брати та сестри Бріджертони закохуються, борються за своє щастя й, зрештою, отримують свої щасливі фінали.



Починається історія Бріджертонів романом "Герцог і я" / Фото з сайту Vivat

"Доторк темряви"

Роман Скарлетт Сент-Клер "Доторк темряви" вийшов у видавництві BookChef. Читачів чекає стара, як світ, історія з грецької міфології: про Гадеса – бога мертвих. От тільки у ХХІ столітті він володіє елітним нічним клубом. Тим часом його кохана Персефона, завдяки чарам своєї матері, живе у світі смертних й мріє працювати журналісткою. Однак доля виявиться хитрішою й, зрештою, зведе екс та водночас майбутніх закоханих.



Гадес та Персефона знову зустрінуться / Фото з сайту BookChef

"Тисяча ударів серця"

Романтична історія від Кіри Касс "Тисяча ударів серця" у королівському сеттингу вийшла друком у "Клубі Сімейного Дозвілля". В центрі сюжету – принцеса Анніка, яка має вийти заміж з розрахунку – заради політичної вигоди. Тим часом Леннокс готовий на все, аби повернути вкрадений трон. Коли дві протилежності зустрічаються, вони з подивом відкривають у собі багато спільного. Однак попереду – смертельна небезпека, а вони – двоє ворогів.



Королівська історія про смертельне протистояння / Фото з сайту Клубу Сімейного Дозвілля

"Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці"

Роман з максимально літнім вайбом "Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці" вийшов друком у видавництві ARTBOOKS. Головні герої Поппі та Алекс взагалі не мають нічого спільного. Водночас є те, що беззаперечно об'єднує їх: відпустка. Поппі та Алекс щороку проводять тиждень разом. Водночас одного разу все йде шкареберть, й вони сваряться. Тепер Поппі має взяти справу у собі руки та влаштувати примирливу відпустку, аби знову відчути себе по-справжньому щасливою.

Історію Поппі та Алекса варто взяти з собою у відпустку / Фото з сайту ARTBOOKS

"Анатомія: історія кохання"

Готична історія Дани Шварц "Анатомія: історія кохання" вийшла у видавництві "Жорж". Вона чудово підійде для тих, хто любить темну романтику. Книга телепортує читачів у минуле, коли жінкам забороняли йти за своїми мріями. Гейзел має стати дружиною віконта, однак хоче бути хірургинею. Тим часом Джек – викрадач мертвих тіл. Ці двоє ще не знають, який шлях їм доведеться пройти. Можливо, навіть разом.



Історія кохання для шанувальників похмурої атмосфери / Фото з сайту ARTBOOKS

Важливо! У четвер, 23 травня, російські окупанти завдали удару по типографії "Фактор-друк", розташованій у Харкові. Там друкували книги для багатьох українських видавництв. Зокрема, для Vivat. На жаль, є загиблі та поранені. Українські видавництва зараз як ніколи потребують нашої підтримки.