Удобно и безопасно: лучшие позы для секса после 60 лет

С возрастом наше тело меняется, поэтому и секс становится другим. Чтобы он был максимально комфортным, стоит поэкспериментировать с позами. Ведь то, что было удобно в 20 лет, в 60 может быть даже опасным.

Почтенный возраст – не повод не заниматься сексом. Клинический сексолог Лоуренс Сигел рассказал, какие секс-позы стоит выбирать, когда вам уже за 60 лет.

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Лежачий полицейский

В этой позе женщина лежит на животе и подкладывает под себя подушку. Мужчина ложится сверху и входит сзади. В таком положении женщина может контролировать глубину и угол проникновения.

Это может быть особенно весело, если добавить хорошее массажное масло. Тогда происходит трение тел друг о друга и совсем не обязательное проникновение полового члена,

– отметил Сигел.

Догги-Стайл

Такая позиция будет комфортной для людей с ограниченной подвижностью и болью в бедрах. В этой позе женщина стоит на четвереньках, а мужчина на коленях сзади нее. Однако, если у вас болит спина, то лучше избегать догги-стайл.

Модифицированный миссионер

Женщина ложится на спину и поднимает ноги, а мужчина становится на край кровати. Так во время секса партнер может использовать больше силы тела, а не только бедра. Эта поза будет комфортной для людей с болью в бедрах.

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69

В позе 69 оба партнера занимаются оральным сексом одновременно – один лежит на спине, а другой сверху на нем. Однако пожилым людям рекомендуют лечь на бок, чтобы уменьшить нагрузку на суставы.

Ложка

В этой позе оба партнера лежат на боку лицом в одном направлении, то есть мужчина находится сзади женщины.

Такая поза позволяет исследовать много разных типов стимуляции без значительных физических усилий, например, потянуться к груди, вульве, пенису. Можно прижиматься и давить на эрогенные зоны,

– отметил Сигел.

Он добавил, что секс после 60 лет не должен быть сосредоточенным вокруг проникновения. Получить удовольствие можно и без этого. Для многих пожилых людей важнее поделиться интимностью, привязанностью и эмоциональным удовольствием.