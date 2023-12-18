Рак, Скорпион, Весы, Водолей и Рыбы. Эти знаки зодиака могут долго думать о своих прежних отношениях по разным причинам, пишет 24 Канал.

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Рак

Эти люди – эмоциональны и преданы. Они могут вкладывать много энергии и внимания в отношения даже после их завершения.

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Скорпион

Представители и представительницы этого знака зодиака очень страстны. Они часто испытывают сложные эмоции после расставания и могут долго думать о прошлых отношениях.

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Весы

Люди, родившиеся под знаком Весы, известны своей чувственностью, добротой и стремлением к гармонии. Они могут долгое время думать о бывших и пытаться остаться с ними в хороших отношениях.

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Водолей

Эти люди тяжело переносят расставание. Водолеи склонны много думать и анализировать все, что произошло. Они могут беспокоиться о бывших, стараясь лучше понять причины расставания.

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Рыбы

Рыбы очень чувствительны и эмоциональны. Они могут долго думать о бывших и уже давно завершившихся отношениях.

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