Соблазн слишком велик: 3 знака зодиака, у которых на этой неделе возможен роман на работе

Иногда запретный плод настолько привлекает людей, что хочется нарушить все общепринятые правила. Вскоре кому-то захочется завести роман с коллегой по работе.

Телец, Козерог и Рыбы, вскоре страсть может затуманить ваш разум, пишет Love 24.

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Телец

Вы будете в центре внимания, а харизма и энергия будут привлекать других людей. Это может создать идеальные условия для возникновения романтических отношений на работе.

Гороскоп для Тельцов

Козерог

В профессиональном окружении давно есть человек, который хочет покорить ваше сердце. Вскоре могут появиться первые знаки внимания, но окончательное решение останется за вами: соглашаться ли на этот роман.

Гороскоп для Козерогов

Рыбы

Не бойтесь проявления внимания от коллег по работе. Ваша доброта и профессионализм давно привлекает других. Однако возможный роман будет краткосрочным без дальнейших будущих перспектив.

Гороскоп для Рыб