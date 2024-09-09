Нет места для любви: 3 знака зодиака, которые в сентябре начнут свободные отношения

Свободные отношения – это не история с красивым окончанием. Это пример того, когда человек с безграничным чувством независимости, не хочет обременять себя лишними обязательствами.

Близнецы, Стрелец и Водолей, стремление к новым впечатлениям принесет в вашу жизнь интересный эксперимент, пишет Love 24.

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Близнецы

Уже в этом месяце желание к многообразию у Близнецов будет зашкаливать. Этот знак зодиака стремится отбросить все стереотипы и не бежит за чувством настоящей любви. Достаточно удовлетворить только базовые потребности, чтобы чувствовать себя счастливым.

Гороскоп для Близнецов

Стрелец

Недавно Стрельцам разбили сердце, поэтому они поклялись больше никогда не влюбляться. Этот знак убежден, что любовь не стоит ничего, поэтому свободные отношения – лучший вариант для них.

Гороскоп для Стрельцов

Водолей

Идея свободных отношений давно привлекала Водолеев. Сочетание романтики со свободой – замечательная смесь, которая не является ощущением ограниченности. В сентябре представится возможность попробовать такой стиль жизни, но не факт, что этот знак зодиака захочет остаться в этом надолго.

Гороскоп для Водолеев