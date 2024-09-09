Близнюки, Стрілець і Водолій, прагнення нових вражень принесе у ваше життя цікавий експеримент, пише Love 24.

Зверніть увагу Не потрібно брати все близько до серця: гороскоп на 9 вересня

Близнюки

Уже цього місяця бажання до різноманіття у Близнюків зашкалюватиме. Цей знак зодіаку прагне відкинути всі стереотипи та не біжить за почуттям справжнього кохання. Достатньо задовольнити тільки базові потреби, щоб відчувати себе щасливим.

Гороскоп для Близнюків

Стрілець

Нещодавно Стрільцям розбили серце, тому вони поклялись більше ніколи не закохуватись. Цей знак переконаний, що любов не варта нічого, тому вільні стосунки – найкращий варіант для них.

Гороскоп для Стрільців

Водолій

Ідея вільних стосунків давно приваблювала Водоліїв. Поєднання романтики зі свободою – чудова суміш, яка не є відчуттям обмеженості. У вересні випаде нагода спробувати такий стиль життя, але не факт, що цей знак зодіаку захоче залишитись у цьому надовго.

Гороскоп для Водоліїв