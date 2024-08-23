Телец, Рак и Скорпион, беззаботные выходные станут лучшим отдыхом для души и тела, пишет Love 24.

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Телец

У вас будет прекрасная возможность для встречи с друзьями и реализации давних мечтаний. Безумные идеи в один момент могут показаться легкими к исполнению, а эмоции будут на самом высоком уровне счастья. Звезды намекают, что человек из вашего окружения может проявить симпатию и предложить строить отношения.

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Рак

Вас ожидают невероятные приключения с близкими людьми. Более того, новые знакомства станут началом близкой дружбы на долгие годы. Отпустите все заботы и насладитесь моментом. И самое важное, не забудьте сделать радостные фото.

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Скорпион

Вы проведете время дома в кругу семьи. Выходные дни будут окутаны уютом, теплом и любовью. Такая атмосфера наладит внутреннюю гармонию и улучшит семейные взаимоотношения. Кроме того, есть вероятность приятных финансовых сюрпризов.

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