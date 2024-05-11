Кому из знаков зодиака сегодня надо сделать первый шаг
Сегодня трем знакам зодиака стоит решиться сделать первый шаг. Это поможет изменить жизнь к лучшему.
Так, Козерог, Лев и Рыбы, сделайте первый шаг к своему счастью. Не бойтесь признаться в чувствах, пишет Love 24.
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Козерог
Хотя бы сегодня стоит отложить работу. Решитесь сказать дорогому сердцу человеку то, о чем давно думаете. Звезды предсказывают вам любовь и счастье.
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Лев
Решитесь на первый шаг. Вот увидите, любимый человек ответит взаимностью. Иначе из-за страха быть отвергнутыми можете потерять друг друга.
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Рыбы
Сегодня Рыбам стоит решиться сделать первый шаг. Как бы ни было страшно, сделайте это. Поверьте, любовь стоит всего.
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