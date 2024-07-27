Сказка без счастливого конца: 3 знака зодиака, которым в августе разобьют сердце

Некоторые знаки зодиака в августе будут переживать сильные любовные потрясения. Отношения с партнерами рушатся на глазах, поэтому уже в следующем месяце им разобьют сердце. Будет сложно проходить этот период, поскольку чувства были сильными.

Астрологи отмечают, что проблемы будут ждать Весов, Водолеев и Раков. Уже вскоре представителям этих знаков зодиака придется разорвать романтические отношения, передает Love 24.

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Весы

Весы надеялись, что кризис в отношениях с партнером удастся преодолеть. Однако астрологи говорят, что уже в следующем месяце вы столкнетесь с разбитым сердцем. Конечно, сначала будет сложно учиться жить по-новому. Несмотря на все, вы сможете пройти этот сложный период, а впоследствии – и встретить любимого человека.

Гороскоп для Весов

Водолей

Водолеям ничего не предвещало беды. Казалось, что сейчас в жизни – один из лучших периодов. Однако совсем скоро любимый вас предаст, о чем он сам сообщит. Долгое время в отношениях царила сильная романтика, страсть и любовь, поэтому будет сложно смириться с тем, что произошло. Однако не стоит впадать в депрессию.

Гороскоп для Водолеев

Рак

К сожалению, Раки уже привыкли к тому, что близкие люди постоянно делают больно. Август станет еще одним месяцем, на который судьба подготовила немало испытаний. Они, в частности, будут связаны с личной жизнью. В ближайшее время вам придется попрощаться с партнером и остаться наедине с разбитым сердцем.

Гороскоп для Раков