Не будет: 2 знака зодиака в марте не стоит ждать хороших перемен в личной жизни

Для части людей март станет месяцем любви. Впрочем, не для этих двух знаков зодиака.

Так, Овен и Козерог, не стоит ожидать положительных изменений в личной жизни. В первый месяц весны можете столкнуться с серьезными трудностями, пишет Love 24.

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Овен

В марте сможете достичь успеха в различных сферах жизни. Впрочем, не в любовной. Внезапно почувствуете, что чувства уже совсем не те, а недоразумения происходят все чаще.

Такие решения всегда трудно принимать. Попробуйте еще раз. Подумайте, чего хотите и не пришло ли время поставить точку.

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Козерог

Вы так мечтаете о настоящей любви. Впрочем, может выясниться, что март не лучший для этого месяц.

Знакомства будут. Однако, не очень приятные. Не бегите за любовью. Она обязательно будет. Надо только немного подождать.

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