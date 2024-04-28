Будут много плакать: 3 знака зодиака, у которых в мае начнутся проблемы в личной жизни

Последний месяц весны принесет проблемы в жизнь 3 знаков зодиака. Кто-то будет переживать измену, а у кого-то впереди развод.

Астрологи отмечают, что это будут Близнецы, Весы и Тельцы. Более подробный прогноз читайте дальше на Love 24.

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Близнецы

Май будет нелегким для Близнецов. Вы строили планы на будущее, но неожиданно можете узнать, что любимый человек долгое время изменяет.

Гороскоп для Близнецов

Весы

В последний месяц весны вам, вероятно, придется переживать расставание. Это время будет чрезвычайно сложным для вас, однако со временем вы станете сильнее.

Гороскоп для Весов

Телец

Ваш брак может оказаться на грани краха. Причиной развода могут стать постоянные ссоры или предательство любимого человека.

Гороскоп для Тельцов