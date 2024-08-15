Рыбам пора готовиться к свадебным хлопотам и будущей семейной жизни. Подсказки сердца развеют все сомнения, которые закрались в душу, пишет Love 24.

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Рыбы

Гороскоп для Рыб

В этом году самые высокие шансы жениться пришлись именно для Рыб. Если в отношениях царит любовь, гармония, взаимопонимание, то это идеальное время для официального оформления отношений.

Звезды уверены, что этот союз будет успешным и долговременным. Однако не следует забывать, что хорошие отношения требуют кропотливого труда от обоих партнеров, поэтому эта часть очень важна для развития супружеской жизни.

Также обратите внимание на опыт в предыдущих отношениях. Важно слушать свое сердце, но также не забывать о рациональном подходе, чтобы избежать повторения старых ошибок.