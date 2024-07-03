Ценят свободу: 2 знака зодиака, которые совсем не верят в брак

Есть отдельная категория людей, которая считает, что официальное узаконивание отношений не так важно по ряду определенных причин. Это можно связать с непониманием того, какое значение брак играет в жизни и почему его роль так важна.

Стрелец и Водолей, ваше нежелание жениться может быть связано с определенными страхами и предубеждениями, пишет Love 24.

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Стрелец

Представители этого знака зодиака могут иметь высокие ожидания от любви и считают, что любовь очень сложная. Это делает их несколько скептическими к традиционным отношениям, в частности брака.

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Водолей

Эти люди часто боятся дополнительных обязательств и ценят свою свободу, из-за чего растет уровень скепсиса к идее брака. Они стремятся жить без ограничений и рутинных обязательств, а брак этого дать не может.

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