Близнецы и Рыбы, вы должны быть счастливыми, поэтому хорошо подумайте о потенциальном выборе, пишет Love 24.

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Близнецы

Представители этого знака зодиака могут почувствовать разочарование в любимом человеке из-за несоответствия ожиданий и реальности. Природная интуиция и способность видеть скрытые мотивы помогут выявить неприятные факты обмана. Важно сохранять спокойствие и не делать поспешных выводов, давая себе время для обдумывания ситуации.

Гороскоп для Близнецов

Рыбы

Вы можете столкнуться с трудностями в отношениях на этой неделе. К сожалению, ваша чувствительность и склонность идеализировать партнера могут привести к глубокому разочарованию, когда реальность не будет соответствовать желаемым мечтам. Важно сохранять баланс между реальностью и ожиданиями и не принимать серьезных решений на пике эмоций.

Звезды также намекают на то, что не стоит ожидать каких-то изменений в будущем. Такие мысли можно смело назвать самообманом.

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