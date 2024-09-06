Все маски будут сняты: 4 знака зодиака, которые уже в сентябре могут расторгнуть брак

Несмотря на то, что решение о браке это взаимное желание обоих партнеров, в один момент может случиться так, что кто-то из пары захочет развестись. Такая новость не только разобьет сердце, но и подкосит уверенность в себе.

Овен, Весы, Стрелец и Козерог, вторая половинка в один момент станет чужим человеком, пишет Love 24.

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Овен

Ваш брак давно трещит по швам. Любимый человек отдалился, и вы не проявляете инициативы, чтобы наладить отношения. Выберите день, чтобы откровенно поделиться своими мыслями и чувствами, скорее всего придется каждому из вас пойти разными дорогами.

Гороскоп для Овнов

Весы

Весам разобьют сердце. Партнер, которому они доверяли больше, чем себе, окажется настоящим предателем. Он был вместе с вами только ради выгоды и не отказывал в отношениях на стороне. Астрологи рекомендуют не медлить с решением о разводе, а сразу поставить точку в этой истории.

Гороскоп для Весов

Стрелец

Брак давно исчерпал себя. Взаимопонимание отошло далеко на второй план, а чувство любви выветрилось, как будто его никогда и не было. Для обоих партнеров это станет шансом начать новую жизнь и возможностью встретить человека, который сделает их счастливыми.

Гороскоп для Стрельцов

Козерог

Упрямые характеры обоих партнеров позволяют развивать отношения. Более того, некоторые уже нашли себе новую симпатию, которая потенциально может перерасти в другую историю. Разберитесь со своими чувствами и расставьте все точки над i.

Гороскоп для Козерогов