Овен, Терези, Стрілець і Козоріг, друга половинка в один момент стане чужою людиною, пише Love 24.

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Овен

Ваш шлюб давно тріщить по швах. Кохана людина віддалилась, та й ви не проявляєте ініціативи, щоб налагодити стосунки. Оберіть день, щоб відверто поділитись своїми думками та почуттями, скоріш за все доведеться кожному з вас піти різними дорогами.

Гороскоп для Овнів

Терези

Терезам розіб'ють серце. Партнер, якому вони довіряли більше, ніж собі, виявиться справжнім зрадником. Він був разом із вами тільки заради вигоди й не відмовляв стосункам на боці. Астрологи рекомендують не баритись із рішенням про розлучення, а одразу поставити крапку в цій історії.

Гороскоп для Терезів

Стрілець

Шлюб давно вичерпав себе. Взаєморозуміння відійшло далеко на другий план, а почуття кохання вивітрилось, наче його ніколи й не було. Для обох партнерів це стане шансом почати нове життя та можливістю зустріти людину, яка зробить їх щасливими.

Гороскоп для Стрільців

Козоріг

Вперті характери обох партнерів дозволяють розвивати стосунки. Ба більше, дехто вже знайшов собі нову симпатію, яка потенційно може перерости в іншу історію. Розберіться зі своїми почуттями та розставте всі крапки над і.

Гороскоп для Козорогів