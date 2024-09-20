Близнецы, Весы и Стрелец, вы отдаете больше времени общению в сети, чем живым встречам, пишет Love24.

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Близнецы

Этот знак зодиака довольно коммуникабельный, поэтому все время испытывает потребность в новых знакомствах. А такие ресурсы, которые сейчас популярны в обществе, помогают реализовывать соответствующее желание. В большинстве случаев такое общение переходит в легкий флирт с возможностью продолжения отношений в другом свете.

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Весы

Весы довольно часто стремятся к романтическим связям. Им нравится получать знаки внимания от противоположного пола, а на сайте знакомств довольно легко получить чью-то привязанность. Они годами могут искать идеального партнера, чтобы он отвечал их требованиям.

Гороскоп для Весов

Стрелец

Стрельцы любят знакомиться с новыми людьми. Более того, чувство свободы и флирта побуждает к пользованию сайтами знакомств. Это позволяет расслабиться, узнать что-то новое и просто хорошо провести время.

Гороскоп для Стрельцов