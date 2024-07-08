Кому на этой неделе придется принять решение о разводе

Даже прожив в браке долгие годы, никто не застрахован от того, что в один прекрасный момент пути обоих партнеров могут разойтись. Иногда одна мелкая ситуация может дать большую трещину в отношениях.

Телец и Рыбы, к сожалению, ваша история любви с партнером пришла к своему концу, пишет Love 24.

Не пропустите Кому-то придется утолять эмоциональные качели: гороскоп на 8 июля

Телец

У вас в один момент наступит глубокое разочарование во взаимоотношениях и любимом человеке. Все попытки, чтобы спасти союз окажутся тщетными.

Гороскоп для Тельцов

Рыбы

Пришло время отпустить человека, который не заинтересован в этих отношениях и не хочет двигаться вперед. Вам надоело нести на себе это бремя, поэтому нужно поставить жирную точку.

Гороскоп для Рыб