Будет много слез: 3 знака зодиака, которые уже на этой неделе будут переживать измену

Иногда любимые наносят болезненный удар прямо в сердце. Стоит подготовиться, что уже совсем скоро придется столкнуться с подлым поведением второй половинки.

Овен, Весы и Скорпион, вскоре вам разобьет сердце самый дорогой человек, пишет Love 24.

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Овен

Звезды предупреждают, что эта неделя может стать испытанием на верность. Стоит быть осторожными в отношениях и внимательнее относиться к партнеру. Вокруг вас кроется слишком много тайн.

Гороскоп для Овнов

Весы

Есть высокий риск столкнуться с разочарованием в личных отношениях. Возможно, возникнут конфликты, которые выявят скрытые проблемы в отношениях.

Гороскоп для Весов

Скорпион

Вскоре можете услышать неожиданные новости о своем партнере. Стоит быть готовыми к любым неожиданностям и не спешить с выводами.

Гороскоп для Скорпионов