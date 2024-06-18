Овен, Терези та Скорпіон, незабаром вам розіб'є серце найдорожча людина, пише Love 24.

Не пропустіть Буде багато викликів і перспектив: гороскоп на 18 червня

Овен

Зірки попереджають, що цей тиждень може стати випробуванням на вірність. Варто бути обережними в стосунках і уважніше ставитися до партнера. Довкола вас криється занадто багато таємниць.

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Терези

Є високий ризик зіштовхнутися з розчаруванням в особистих стосунках. Можливо, виникнуть конфлікти, які виявлять приховані проблеми у відносинах.

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Скорпіон

Невдовзі можете почути неочікувані новини про свого партнера. Варто бути готовими до будь-яких несподіванок і не поспішати з висновками​.

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