Овен, Терези та Скорпіон, незабаром вам розіб'є серце найдорожча людина, пише Love 24.
Не пропустіть Буде багато викликів і перспектив: гороскоп на 18 червня
Овен
Зірки попереджають, що цей тиждень може стати випробуванням на вірність. Варто бути обережними в стосунках і уважніше ставитися до партнера. Довкола вас криється занадто багато таємниць.
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Терези
Є високий ризик зіштовхнутися з розчаруванням в особистих стосунках. Можливо, виникнуть конфлікти, які виявлять приховані проблеми у відносинах.
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Скорпіон
Невдовзі можете почути неочікувані новини про свого партнера. Варто бути готовими до будь-яких несподіванок і не поспішати з висновками.
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