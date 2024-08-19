Рак, Скорпион и Козерог, уже вскоре ваши чувства найдут источник вдохновения, пишет Love 24.

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Рак

Ваше искреннее желание взаимной любви уже осуществится до конца лета. Осталось набраться немного терпения. Звезды рассказали, что этот человек упадет, как снег на голову. Сначала может показаться, что это обычный прохожий или прохожая, но судьба считает иначе.

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Скорпион

Несмотря на то, что вы любите одиночество, жизнь подарит человека, который изменит это чувство. Долгие вечерние разговоры, интересные прогулки, экстравагантные предложения и искренность чувств – все это вскоре появится в вашей жизни.

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Козерог

Предыдущий неудачный опыт в отношениях не может стать точкой в теме любви. Ваше тотемное животное уже подготовило подарок в знак верности. Не бойтесь открыться новому человеку, ведь только через открытый диалог можно построить прочные отношения.

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