Свидание мечты: какие знаки зодиака сегодня отправятся в романтическое путешествие

В субботу, 19 августа, сразу два знака зодиака ждет романтическое путешествие. Ваш любимый человек подготовил кое-что очень интересное.

Так, Раки и Водолеи, этот день будет особенным для вас. Так что скорей собирайте вещи и отправляйтесь, пишет 24 Канал.

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Рак

У любимого человека может возникнуть гениальная идея. Однако до последнего партнер будет держать все в секрете. Так что не расспрашивайте, а берите с собой хорошее настроение и направляйтесь вместе к месту назначения.

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Водолей

Сегодня вас ждет невероятное путешествие. Помните, что не обязательно далеко ехать, чтобы насладиться прекрасными видами и незабываемо провести время. Прихватите с собой что-нибудь вкусненькое и под вечер отправляйтесь.

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