3 знака зодиака, которым трудно довериться партнеру

Части людей очень трудно довериться даже самым близким. К этому больше всего склонны три знака зодиака.

Так, Раку, Скорпиону и Козерогу довольно-таки трудно открыться. Эти люди не готовы довериться сразу.

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Рак

Рожденные под этим знаком зодиака очень эмоциональны. Впрочем, чувствительность может делать их очень подозрительными. Эти люди имеют тенденцию к преувеличению негативных ситуаций.

Раки склонны к замкнутости и таинственности. Им трудно открыться и довериться партнеру. Могут держать свои эмоции при себе, что затрудняет установление доверия в отношениях.

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Скорпион

Эти люди имеют огромную потребность в контроле. Они склонны к подозрениям и скептицизму.

Скорпионы могут иметь тенденцию к сохранению своих чувств и мыслей в тайне. Нередко им трудно открыться. Однако, если чувствуют, что партнер уважает их границы и понимает потребности, становятся более открытыми и доверчивыми.

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Козерог

Эти люди склонны испытывать недоверие к другим, в частности, и своему партнеру. Осторожность и стремление к стабильности могут делать Козерогов скептическими относительно намерений партнера.

Рожденные под этим знаком могут быть очень осторожными в выражении своих чувств и эмоций. Нужно много времени, чтобы наконец-то довериться.

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