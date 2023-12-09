Эти 3 знака зодиака постоянно влюбляются не в тех людей

Некоторым чаще других может не везти в личной жизни. Дело в том, что часть знаков зодиака склонны влюбляться не в людей.

Так, Рыбы, Весы и Стрельцы, могут выбирать далеко не "лучших" партнеров или партнерш. И закрывать глаза на красные флажки, пишет 24 Канал.

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Рыбы

Рожденные под этим знаком зодиака очень эмпатичны. Также они могут быть настолько погружены в партнера или партнершу, что совсем не замечают негативных черт.

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Весы

Эти люди всегда стремятся к гармонии в отношениях. Мысли о любви могут полностью заполонить их голову. Весы часто могут видеть в людях только хорошее.

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Стрелец

Стрельцы могут быть настолько оптимистичны, что не замечают красных флажков или проблем в отношениях. Они искренни и верны, часто ждут того же ответа. Впрочем, могут забывать, что не у всех людей такие же ценности.

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