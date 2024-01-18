Боги секса: какие 3 знака зодиака самые лучшие в постели

Часть людей знают, как найти подход к любому. Они невероятные любовники.

Так, самыми искусными в сексе являются 3 знака зодиака. В частности, Овен, Скорпион и Лев, передает 24 Канал.

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Овен

Эти люди страстны и смелы. Они не боятся экспериментировать и выступать инициаторами. Овны знают, как совершить пожар в постели.

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Скорпион

Скорпионы известны своей сильной сексуальностью и страстью. Они не боятся экспериментировать и открыты для новых предложений. Скорпионы знают, как удовлетворить потребности партнера, проявляя внимание к деталям и тонким нюансам.

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Лев

Самоуверенные Львы невероятные любовники. Они очень страстны и знают, как подарить партнеру райское наслаждение. Секс с Львами вы точно никогда не забудете.