Практически никогда: 3 знака зодиака не ссорятся с партнерами

Некоторые люди обожают устраивать драмы в отношениях. Однако, есть те, кто этого терпеть не может.

Так, три знака зодиака в основном не ссорятся со своим партнером. В частности, это Рыбы, Телец, а также Весы, пишет Love 24.

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Рыбы

Эти эмпатичные и сочувствующие люди способны легко понимать своего партнера. Также Рыбам свойственна толерантность, они избегают конфликтов и ищут компромисс.

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Телец

Рожденные под этим знаком упрямые, однако, миролюбивые, ценят стабильность и комфорт. В основном им не по душе выяснять отношения на повышенных тонах.

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Весы

Этот знак зодиака известен своей уравновешенностью и способностью к компромиссам. Весы стремятся в отношениях спокойствия и гармонии. Ссоры им не по душе.

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