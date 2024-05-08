Названы 3 знака зодиака, которые сейчас ищут пару
Любовь наполняет нашу жизнь и делает ее лучше. Часть людей уже встретили свою пару, тем временем другие до сих пор в поисках.
Овен, Весы и Телец. Именно эти знаки зодиака сейчас ищут пару. Звезды предсказывают, что уже вскоре им повезет, пишет Love 24.
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Овен
На этой неделе вы будете максимально активными и энергичными. Поэтому это отличное время для знакомств.
Вы будете притягивать к себе внимание своей харизмой и оптимизмом. Не бойтесь проявлять себя. Будьте открытыми.
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Телец
Сердце Тельцов будет биться быстрее, чем обычно, сигнализируя о приближении любви.
Не стесняйтесь быть собой. Поверьте, вас есть за что любить.
Говорите открыто и не бойтесь проявлять свои чувства. Вам обязательно повезет.
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Весы
Активная общественная и культурная деятельность помогут вам встретить того самого человека. Не избегайте новых знакомств.
Чаще улыбайтесь и не бойтесь начинать разговор. У вас все получится.
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