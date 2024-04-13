Делают это хуже всего: какие знаки зодиака плохо целуются
Прикосновением губ можно передать все, что не решаешься сказать. Впрочем, далеко не все люди умеют это сделать.
Так. астрологи назвали два знака зодиака, которые хуже всего целуются. В частности, это Козерог и Весы, пишет LifeStyle 24.
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Козерог
Рожденные под этим знаком зодиака плохо целуются. Однако, только тогда, когда не чувствуют к человеку ничего серьезного.
Кроме того, Козероги сдержанные. Они совсем не любят показывать на публике свои чувства.
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Весы
Представители этого знака зодиака всегда ищут баланс и гармонию. Весы стремятся, чтобы любимому человеку было комфортно и приятно. Впрочем, целуются они далеко не лучше всего.
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