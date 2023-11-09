Рыбы, Близнецы, Лев и Стрелец. Именно эти знаки зодиака, согласно астрологии, чаще всего оказываются в любовном треугольнике, пишет 24 Канал.

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Рыбы

Родившиеся под этим знаком известны своей романтической и сентиментальной натурой. Рыбы уязвимы и очень серьезно воспринимают любовь. Они ищут глубокую эмоциональную связь и могут легко попасть в ситуацию, когда в отношениях с одним человеком имеют сильную привязанность к другому.

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Близнецы

Коммуникабельные Близнецы обожают новые знакомства. Нередко удовлетворяя свое любопытство, они могут утратить интерес к одному человеку и переключиться на другого, что приводит к напряжению в отношениях.

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Стрелец

Представители этого знака отличаются от других, в частности, приключенческим духом, потребностью в постоянном движении и развитии. Они могут находить эмоциональную стимуляцию в новых романтических связях. Эти люди часто попадают в любовный треугольник.

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Лев

Гордые, соблазнительные и уверенные Львы всегда хотят быть в центре внимания. Они нуждаются в постоянном восторге и подтверждении своей важности. Чтобы получить желаемое, может иметь много партнеров и часто оказываться в любовном треугольнике.

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